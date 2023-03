Published: Just Now Updated: Just Now

Shaun Marsh: 22 ஆண்டுகள்; 12000+ ரன்கள்; ஓய்வு பெறும் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஷான் மார்ஷ்!

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான ஷான் மார்ஷ் முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறப்போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Sports ஷான் மார்ஷ் ( Ryan Pierse )