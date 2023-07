Published: 20 Jul 2023 11 AM Updated: 20 Jul 2023 11 AM

Sai Sudharsan: `அவன் பறக்கப்போறான் ஹைட்டுல!' - இந்திய அணியிலும் கலக்கும் தமிழக வீரர்!

110 பந்துகளை எதிர்கொண்ட சாய் சுதர்சன் 104 ரன்களை எடுத்திருந்தார். இதில், 10 பவுண்டரிகளும் 3 சிக்சர்களும் அடங்கும். இறுதியில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சிக்சர்களை அடித்து சதத்தை நிறைவு செய்திருந்தார்.

Sports Sai Sudharsan | சாய் சுதர்சன்