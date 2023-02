Published: Just Now Updated: Just Now

"விராட் கோலி டெம்ப்ளேட்டைதான் ரோஹித் பின்பற்றுகிறார்!"- கேப்டன்ஷிப் குறித்து கவுதம் கம்பீர்

ரோஹித் சர்மாவின் கேப்டன்ஷிப் குறித்து முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கவுதம் கம்பீர் தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.