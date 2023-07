Published: Just Now Updated: Just Now

"சர்ஃபராஸ் கான், ரிங்கு சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாததுக்கு காரணம் இதுதான்"- ரோஹித் சர்மா

சர்ஃபராஸ் கான், ரிங்கு சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாததன் காரணம் குறித்துக் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா பேசியிருக்கிறார்.