Stuart Broad: `நிழலல்ல; பாயும் ஒளி அவர்!' 16 ஆண்டுகள்; 600+ விக்கெட்டுகள்; ஓய்வுபெறும் சகாப்தம்!

தோல்விகள் கண்டு நாம் துவண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்கு மிகச் சரியான உதாரணம் ஸ்டூவர்ட் பிராட் தான்.

