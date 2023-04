Published: 11 Apr 2023 6 AM Updated: 11 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

Nicholas Pooran: `இது என் சீசன்'- ரூ.16 கோடி ஏலம்;15 பந்துகளில் 50 ரன்கள்; ஒரு கரீபிய வீரனின் கர்ஜனை

RCB vs LSG: 16 கோடி ரூபாய்க்கு லக்னோ அணி அவரை வாங்கியது. இத்தனை பெரிய தொகையை வாங்கிவிட்டு இந்த சீசனிலும் அவர் எப்படியும் அந்த அணியை ஏமாற்றத்தான் போகிறார் என ரசிகர்கள் சிலர் நிக்கோலஸ் பூரனை ஏற்கெனவே ட்ரால் செய்யத் தொடங்கினர்.