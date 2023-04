Published: 11 Apr 2023 7 AM Updated: 11 Apr 2023 7 AM

RCB Vs LSG: `சுயநலத்தை விடுத்து அணிக்காக ஆடுங்கள்!' - கோலியை காட்டமாக விமர்சித்த நபர்

முதல் 25 பந்துகளில் 42 ரன்களை அடித்திருந்த கோலி அங்கிருந்து அரைசதத்தை எட்ட மேலும் 10 பந்துகளை எடுத்துக் கொண்டார்.