Published: Just Now Updated: Just Now

WTC Final: "ரோஹித்தும் புஜாராவும் அவர்களை அவர்களே திட்டிக்கொள்வார்கள். காரணம்..." - ரவி சாஸ்திரி

இந்திய அணியின் தோல்வி குறித்து முன்னாள் வீரரும் பயிற்சியாளருமான ரவி சாஸ்திரி தனது கருத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.