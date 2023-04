Published: 28 Apr 2023 11 AM Updated: 28 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

CSK v RR: சென்னை -1 , ராஜஸ்தான் 6; தொடரும் சஞ்சு & கோ-வின் ஆதிக்கம்!

செஷனுக்கு செஷன், வீரருக்கு வீரர் என தீட்டப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தப்பட ராஜஸ்தானின் ஆதிக்கமே எங்கும் நிரம்பிக் கிடந்தது.

Sports CSK v RR

Share