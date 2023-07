Published: Just Now Updated: Just Now

WI vs IND: ரோஹித், கோலிக்கு வாய்ப்பில்லை; இந்தியா தோல்வி - ராகுல் டிராவிட் சொல்லும் லாஜிக் என்ன?

இந்திய அணியின் தோல்வி குறித்தும் சூர்யகுமாரின் ஆட்டம் குறித்தும் ரோஹித் மற்றும் கோலிக்கு ஓய்வு கொடுக்கப்பட்டது குறித்தும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட்.