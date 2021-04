பாபர் ஆசம்... கிரிக்கெட் உலகின் புதிய சூப்பர் ஹீரோ! #BabarAzam

கிரிக்கெட் நிபுணர்கள் உலகம் இவரை 'one of the best' என்று ஏற்றுக்கொண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. அவரது கிளாசிக் கவர் டிரைவ்களையும், லேட் கட்களையும், அநாயச ஃபிளிக்குகளையும் உச்சி முகர்ந்து கொண்டாடி முடித்துவிட்டார்கள். ஆனால், மக்களின் நாயகனாக மாற மாஸாக ஒரு சம்பவம் செய்தாகவேண்டுமே. இதோ இப்போது செய்துவிட்டார். ஒப்பற்ற ஒருநாள் வீரரை, ரன் மெஷினை, 21-ம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த வீரரை முந்தியிருக்கிறார் ஆசம். ஐ.பி.எல் போட்டிகளை ஒத்திவைத்துவைத்துவிட்டு, ஐ.பி.எல் தொடரிலிருந்து ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டவர்களை நாம் உற்றுநோக்கவேண்டிய நேரம் இது!