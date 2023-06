Published: Just Now Updated: Just Now

"விராட் கோலிதான் என் கைகளை அழுத்தமாகப் பிடித்து மோதலில் ஈடுபட்டார்"- நவீன் உல் ஹக்

விராட் கோலியுடனான மோதல் குறித்து நவீன் உல் ஹக் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.