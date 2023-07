Published: Just Now Updated: Just Now

Dhoni: வைரலாகும் பழைய அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர்! தோனியின் அப்போதைய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

தோனியின் பழைய அப்பாயின்மென்ட் லெட்டர் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Sports Dhoni