Published: 30 May 2023 5 PM Updated: 30 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

IPL 2023 Final: அம்பத்தி ராயுடு இருந்தால் Fair Play விருது கிடைக்காது;தோனி சொன்னதன் காரணம் இதுதான்!

நேற்றைய IPL 2023 இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு பேசுகையில் அம்பத்தி ராயுடு குறித்தும் தோனி பேசியிருந்தார்.