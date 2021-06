‘’கிரிக்கெட்டை அழிக்கும் நஞ்சு… ஐபிஎல்-க்கு கமென்ட்ரி செய்யவே மாட்டேன்!’’ - மைக்கேல் ஹோல்டிங்

மைக்கேல் ஹோல்டிங்கின் குரலுக்கு கிரிக்கெட் உலகில் எப்போதும் பெரும் மதிப்பு உண்டு. நடைமுறை யதார்த்தத்தோடு சேர்ந்த ஒரு லட்சியவாதம் எப்போதும் அவருடைய பேச்சில் வெளிப்படும். ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் கொல்லப்பட்ட போது, நிறவெறிக்கு எதிராக இங்கிலாந்தில் டெஸ்ட் போட்டிக்கு இடையே மைக்கேல் ஹோல்டிங் பேசிய கருத்துகள் உலகம் முழுக்க வைரலானது. கண்ணீர்மல்க வெறும் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாக மட்டும் இல்லாமல் '’கற்பித்தலின் மூலம் மட்டுமே நிறவெறியை களைய முடியும்'’ என ஆக்கப்பூர்வமாக மைக்கேல் ஹோல்டிங் பேசியது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

அந்த பேச்சுக்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து 'Why we kneel how we rise' என்ற புத்தகத்தை மைக்கேல் ஹோல்டிங் எழுதியிருக்கிறார்.