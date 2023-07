Published: 31 Jul 2023 11 AM Updated: 31 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

MI New York: `டைகர் கா ஹூக்கும்..' 55 பந்துகளில் 137 ரன்கள்; சீறிய பூரன்; அமெரிக்காவிலும் வென்ற MI

சியாட்டல் அணியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) நியூயார்க் அணியும் மோதிய இந்த இறுதிப்போட்டியில் MI நியூயார்க் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைத் தட்டிச் சென்றிருக்கிறது.

Sports MI Newyork