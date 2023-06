Published: Just Now Updated: Just Now

Ambati Rayudu: CSK, MI அணியில் ஆரஞ்சு, பர்ப்பிள் தொப்பி இல்லை; ஆனால்... - அம்பத்தி ராயுடு

மும்பை இந்தியன்ஸ், சிஎஸ்கே என இரு அணிகளிலும் விளையாடிய அம்பத்தி ராயுடு அவ்விரு அணிகள் குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.

Sports IPL 2023