Published: Just Now Updated: Just Now

Matheesha Pathirana: `உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன்..' சகோதரிக்கு திருமணம்; பதிரனா நெகிழ்ச்சி!

மதிஷா பதிரனாவின் சகோதரி விசுகா பதிரனாவிற்கு திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இது குறித்து மதிஷா பதிரனா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அனிருத் இசையுடன் நெகிழ்ச்சியாக பதிவிட்டுள்ளார்.