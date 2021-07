கிறிஸ் கெய்ல் : 41 வயதுதான்... ஆனால், சிக்ஸரின் தூரமும், பவுண்டரியின் பவரும் குறையவில்லையே எப்படி?

மேம்போக்காக பார்ப்பதற்கு கெய்ல் எல்லா பௌலர்களையும் எல்லா பந்துகளையும் அடிப்பது போலவே தெரியும். 10 வருடத்திற்கு முன்பு இருந்த கெய்ல் அப்படியிருக்கலாம். இப்போதிருக்கும் கெய்லிடம் ஒரு திட்டமிடல் இருக்கிறது. இந்த போட்டியில் அவர் அடித்த 67 ரன்களை பகுப்பாய்வு செய்து பார்த்தால் இது புரியும்.

ஹேசல்வுட்டை ரவுண்ட்டு கட்டி அடித்து முடித்த போது கெய்ல் 7 பந்துகளில் 18 ரன்களை அடித்திருந்தார். இதன்பிறகு, மெதுவாக பார்த்து ஆடி ஜாக்கிரதையாக ஸ்ட்ரைக்கை மட்டுமே ரொட்டேட் செய்து கொண்டிருந்தார். ஒரு கட்டத்தில் 28 பந்துகளில் 32 ரன்களை எடுத்திருந்தார். அப்போது 10 ஓவர்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 71 ரன்களை எடுத்திருந்தது. அடுத்த 10 ஓவர்களில் இன்னும் 71 ரன்கள் தேவை. இந்த நிலையில் ஆடம் ஸாம்பா பந்து வீச வந்தார். இப்போது நேராக டாப் கியருக்கு சென்று ஹாட்ரிக் சிக்சர்களை பறக்கவிட்டார். அடுத்த 10 பந்துகளில் 35 ரன்கள். ஒட்டுமொத்தமாக 38 பந்துகளில் 67 ரன்கள். இதுதான் இப்போதைய கெய்ல். அதே பழைய அதிரடிதான்... ஆனால், இப்போது அவரிடம் ஒரு திட்டமிடல் இருக்கிறது. எந்த பௌலரிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், எந்த பௌலரை அட்டாக் செய்ய வேண்டும் என்பதில் தன்னுடைய அனுபவ முதிர்ச்சியை காட்ட தொடங்கியிருக்கிறார்.

மிட்செல் ஸ்டார்க்கிடம் பேட்டை ஓங்காமல், ஸாம்பாவுக்கு காத்திருந்து காரியம் சாதித்ததிலிருந்து இதை உணர முடியும்.

'The curious case of Benjamin Button' போல கெய்லின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை வைத்து 'The curious case of Universal Boss' என பெரிய பட்ஜெட்டில் ஒரு திரைப்படமே எடுக்கலாம். அவரின் புறத்தோற்றத்திற்கு மட்டும்தான் வயதாகிக் கொண்டு செல்கிறதே தவிர, அவருக்குள் இருக்கும் கிரிக்கெட் இன்னும் இளமையாகிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. பத்து வருடத்திற்கு முன்னால் கேலரியில் விழுந்த பந்துகள் இப்போது கிரவுண்டுக்கு வெளியே பறந்துக் கொண்டிருக்கின்றன. பந்து வருடத்திற்கு முன்பில்லாத திட்டமிடல்கள் இப்போது சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸாக மிளிர்கின்றன.

5 வருடத்திற்கு பிறகு அரைசதம், 14,000 ரன்களை எட்டிய முதல் வீரர் என எண்களால் மட்டுமே அவரே அளவிட்டு விட முடியாது. அவர் ஒரு கொண்டாட்டங்களின் கிரிக்கெட்டர்.