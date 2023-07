Published: 22 Jul 2023 9 AM Updated: 22 Jul 2023 9 AM

Virat Kohli 500* - விழுந்தால் விதையாகத்தான் விழுவேன்; கோலி கடந்து வந்த பாதை ஓர் அலசல்!

மொத்தம் 499 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கோலி 75 சதம் மற்றும் 53.48 ஆவரேஜ் உடன் 25,461 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுபோல இவரின் சாதனைகளை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம்.

