Published: 10 May 2023 5 PM Updated: 10 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

K.L Rahul: ``விரைவில் கம்பேக் கொடுப்பேன்"- உடல்நிலை குறித்து அப்டேட் கொடுத்த கே.எல் ராகுல்

அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட கே.எல் ராகுல் தனது உடல்நிலை குறித்த அப்டேட்டை ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.