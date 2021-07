கொஞ்சம் டுப்ளெஸ்சி, கொஞ்சம் ஏபிடி... ப்ரோட்டியாஸின் மானம் காக்கும் யானமன் மலான்! #JannemanMalan

மலான் ஆடும் ஏழாவது ஒருநாள் போட்டிதான் இது. ஆனால், பெரிய அனுபவமிக்க வீரர் போல சூழலை புரிந்துக் கொண்டு மிகச்சிறப்பாக ஆடினார். 'Partnership is all about complementing each other' என சொல்லப்படும். இதை டிகாக்குடன் சேர்ந்து மிகச்சிறப்பாக பின்பற்றினார் மலான். முதல் 10 ஓவர் பவர் ப்ளேயில் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் ஏதுவாக வருகிற பந்துகளை எல்லாம் இருவரும் பவுண்டரியாக்கினர். இரண்டு பேட்ஸ்மேனும் அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் ஆடுவது பவர்ப்ளேக்கு ஒத்துவரலாம். ஆனால், அதன்பிறகு இருவரும் வெவ்வேறு ரோல்களை எடுத்துக் கொண்டு ஆடவேண்டும். அப்போதுதான் பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைக்க முடியும். இதை நன்றாக புரிந்து வைத்திருந்தார் மலான்.

பவர்ப்ளேக்கு பிறகும் டிகாக் தனது அதிரடியை தொடர, அவருக்கு ஒத்துழைப்பாக பக்கபலமாக நின்று அடக்கமான ஆட்டம் ஆடியிருந்தார் மலான். டெக்னிக்கலாக பார்த்தால் இப்படி பார்ட்னருக்காக கியரை மாற்றி ஆடுவதில் அறிமுக வீரர்களுக்கு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். அது மலானின் ஆட்டத்தில் துளியும் இல்லை.

இளம் வீரர்கள் அதுவும் அறிமுகமாகி சில போட்டிகளே ஆன வீரர்களிடம் இந்தளவுக்கான மன முதிர்ச்சியையும் அவ்வளவாக பார்க்க முடியாது. அவர்களிடமிருக்கும் ஒரு துடுக்குத்தனம் பார்ட்னரை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் தன்னுடைய ஸ்டைல் ஆட்டத்தை ஆடவே பணிக்கும். அந்த மனவோட்டத்தை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தி அணிக்காக ஆடினார் மலான்.