Published: Just Now Updated: Just Now

James Anderson: "இப்போதைக்கு ஓய்வு பெறும் எண்ணம் இல்லை"- 41 வயதை நெருங்கும் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன்

இங்கிலாந்து வீரர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் தனது ஓய்வு குறித்துப் பேசியிருக்கிறார்.