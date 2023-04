Published: 08 Apr 2023 11 AM Updated: 08 Apr 2023 11 AM

MI v CSK: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் தோனி? ஐ.பி.எல் ElClásico-வின் பின்னணியும் சிறப்பும்!

இரண்டு அணிகளும் மோதும் போட்டிகள் எப்பவுமே கொஞ்சம் கூடுதல் உக்கிரத்துடன்தான் இருக்கின்றன. ரசிகர்களும் மஞ்சள் பரம்பரை மற்றும் நீல பரம்பரையாகப் பிரிந்து பயங்கரமாக சமூக வலைதளங்களில் மோதிக் கொள்கின்றனர். எங்கிருந்து தொடங்கியது இந்த ரைவல்ரி?

