Published: 29 May 2023 10 AM Updated: 29 May 2023 10 AM

IPL 2023 Final: மெட்ரோவுக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருப்பு; போக்குவரத்து வசதியின்றி தவித்த ரசிகர்கள்!