Published: 01 Apr 2023 10 AM Updated: 01 Apr 2023 10 AM

IPL 2023 Preview - DC: கோச் பாண்டிங், கேப்டன் வார்னர்; டெல்லியை அரியணையேற்றுமா இந்த ஆஸ்திரேலிய இணை?

வார்னர் என்னும் ராஜாளியின் வசம் சேர்ந்துள்ள அணிக்கு இம்முறை வானம் வசப்படுமா அல்லது ஓடுதளத்திலேயே உடைந்த சிறகுகளோடு விபத்தினையே சந்திக்குமா?

