Published: 29 Mar 2023 9 AM Updated: 29 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

IPL 2023 Preview: `ஒசரட்டும் பத்து தல...'- சாம்பியனாக தோனிக்கு விடைகொடுக்குமா சிஎஸ்கே?

2018 மற்றும் 2021 ஆகிய சீசன்களில் பெரும் வீழ்ச்சியிலிருந்து சிஎஸ்கே மீண்டு வந்து சாம்பியனாகியிருந்தது. அதேபோன்றதொரு சம்பவத்தை சிஎஸ்கே இந்த சீசனிலும் செய்ய வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு.

Sports IPL 2018 ( iplt20.com )