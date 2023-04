Published: 30 Apr 2023 10 AM Updated: 30 Apr 2023 10 AM

DCvSRH: என் இடம்; என் உரிமை; 10-வது இடத்தைப் பிடிக்க பரபரப்பாக ஆடிய டெல்லி!

வாட்சன், கங்குலி, அகர்கர், பாண்டிங் என‌ அத்தனை பேரை நிர்வாகத்தில் வைத்திருந்தும் டெல்லி கடைசி இடத்தைப் பிடிப்பதுதான் வேதனை.

