Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

GT v CSK: கெய்க்வாட்டின் அதிரடியை வீணாக்கிய படு வீக்கான பௌலிங் படை; சென்னையின் சிக்கல் இதுதான்!

மூன்றாண்டுகளுக்கு பிறகான ஹோம் - அவே முறை, இம்பேக்ட் பிளேயர் உட்படப் புதிய விதிமுறைகள், தோனியின் கடைசி சீசன் என ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருந்தன அகமதாபாத்தில் நடந்த இந்த சீசனின் தொடக்க ஆட்டத்தைப் பார்க்க!

Sports GT v CSK | ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் ( AP )