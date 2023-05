Published: 22 May 2023 1 PM Updated: 22 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

RCB v GI: கில்லின் அட்டகாசத்தால் வீணான கோலியின் சதம்; இந்த முறையும் நிஜமாகாத `ஈசாலா கப் நம்தே' கனவு!

கடந்த வருடம் பெங்களூர் அணி பிளேஆஃப் செல்ல மும்பை அணி உதவியது போல, இம்முறை மும்பை தகுதிபெற பெங்களூர் உதவுமா, அல்லது அவர்களே வெற்றி பெற்று பிளேஆஃப் போட்டிக்குத் தகுதிபெறுவார்களா என்ற கேள்வியுடன்தான் ஆட்டம் தொடங்கியது.