"நான்கு போட்டிகளில் கூட ஆட முடியாதா?"- காயமடைந்த தீபக் சஹாரைக் கடுமையாக விமர்சித்த ரவி சாஸ்திரி!

"சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடும் வீரர்கள் தங்களது காயங்களின் மீது மருத்துவர்களை விடக் கூடுதல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!"- முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி