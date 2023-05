Published: 06 May 2023 8 AM Updated: 06 May 2023 8 AM

IPL 2023: "கோப்பையை வெல்லப் போவது தோனி அல்ல; இந்த அணிதான்!"- ரவி சாஸ்திரி சொல்லும் லாஜிக்