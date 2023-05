Published: 20 May 2023 1 PM Updated: 20 May 2023 1 PM

PBKS v RR: 3 இடத்துக்கு 6 பேர் போட்டி; ராஜஸ்தானின் வெற்றியும்; ப்ளே ஆஃப் கண்ணாமூச்சி ஆட்டமும்!

நேற்று ராஜஸ்தான் அணியும் பஞ்சாப் அணியும் தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியில் ஆடியிருந்தனர். அந்தப் போட்டியின் முடிவு ப்ளே ஆப்ஸ் ரேஸை இன்னும் சுவாரஸ்யப்படுத்தியிருக்கிறது.