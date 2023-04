Published: 21 Apr 2023 11 AM Updated: 21 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

PBKSvRCB: `ஆரஞ்சும் எங்களுக்குத்தான் பர்ப்பிளும் எங்களுக்குத்தான்' - ஆர்சிபி மாஸ் காட்டியது எப்படி?

ஆர்சிபியில் ஆரஞ்சுக் கேப்பினை டூ ப்ளஸ்ஸிஸும் பர்ப்பிள் கேப்பினை சிராஜும் கைப்பற்ற தொடரில் தனது மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது ஆர்சிபி.

