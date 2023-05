Published: 13 May 2023 11 AM Updated: 13 May 2023 11 AM

MI v GT: வாள் வீசி சதம் கண்ட சூர்யா; ரிப்பீட் மோடில் சிக்ஸர்கள் விளாசி இதயங்களை வென்ற ரஷித் கான்!