MI vs CSK: டாப் 4-ல் சென்னை; வரலாறு, தரவுகள் தாண்டி, தன் நிகழ்காலப் பிரச்னைகளைக் கவனிக்குமா மும்பை?

மதுரையில் வைத்தே முத்துப்பாண்டியை அடித்த கணக்காக, மும்பை அணியின் கோட்டையான வான்கடேயிலேயே சம்பவம் செய்திருக்கிறது சென்னை. இதன்மூலம் 3 போட்டிகளில் இரண்டை வென்று டாப் 4-ல் துண்டைப் போட்டிருக்கிறது.

