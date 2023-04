Published: 29 Apr 2023 11 AM Updated: 29 Apr 2023 11 AM

PBKS vs LSG: 12-க்குக் குறைந்திடாத ரன்ரேட்; வேறு முகம் காட்டி மிரட்டிய லக்னோ, பதுங்கிய பஞ்சாப்!

பதோனியின் விக்கெட் 14-வது ஓவரில் விழுந்தாலும் அதை நினைத்து பஞ்சாப் ஆனந்தப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை. ஏனெனில் அடுத்து வந்தது பூரண். அவருடன் ஸ்டோய்னிஸின் அதிரடி தொடர்ந்தது. ஹாட்ரிக் பவுண்டரியோடு தொடங்கிய பூரண், மொத்த பஞ்சாப்பையும் பஞ்சர் ஆக்கினார்.

Sports PBKS vs LSG ( Surjeet YADAV )

