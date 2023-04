Published: 23 Apr 2023 10 AM Updated: 23 Apr 2023 10 AM

LSGvGT:`T20 தானேனு நினைக்காதீங்க; நான் ஓடிஐ இன்னிங்ஸ் ஆடுவேன்'- ராகுலும் LSG-யின் தோல்வியும்

61 பந்துகளில் 68 ரன்கள் என்ற அரியவகை டி20 ஸ்கோரை அடித்துக் கொடுத்த கேப்டன் ராகுல், இந்த ஆட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பதையே விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று ஆட்டம் முடிந்த பின்பு பேட்டி கொடுத்தார்.

