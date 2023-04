Published: 30 Apr 2023 9 AM Updated: 30 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

KKRvGT: `குறுக்க இந்த விஜய் வந்தா..' - வேட்டையாடிய விஜய் சங்கர்; வீழ்ந்துபோன கொல்கத்தா!

சமாளிக்க வேண்டியது மில்லர் மட்டுமே என அவர்கள் நினைக்க இன்னொரு முனையிலிருந்த விஜய் சங்கர் தான் இன்னமும் ஆபத்தானவராக உருமாறினார்.

Sports Vijay Shankar

