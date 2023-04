Published: 06 Apr 2023 11 AM Updated: 06 Apr 2023 11 AM

RR vs PBKS: படிக்கல் ஆடிய அந்த 26 பந்துகள் மட்டும்தான் ராஜஸ்தானின் தோல்விக்குக் காரணமா?

ராஜஸ்தான் அணியின் தோல்விக்கான மிக முக்கிய காரணமாக தேவ்தத் படிக்கலைத்தான் பலரும் குறிப்பிட்டு வருகிறார்கள். ஆனால்...