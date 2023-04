Published: 28 Apr 2023 9 AM Updated: 28 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Yashasvi Jaiswal: `பானிபூரி விற்ற சிறுவன் டு பயமறியா தொடக்க வீரன்'- ஜெய்ஸ்வால் குட்டி கங்குலியான கதை

கடையில் தங்கி வேலை செய்து வந்த இவர், இதற்கிடையில் கிரிக்கெட் பயிற்சியையும் மேற்கொண்டு வந்துள்ளார். இதனால், கடையில் அதிக நேரம் வேலை செய்ய முடியாமல் போனது. அதனால் ஒரு கட்டத்தில் வேலையை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்.

Sports Yashasvi Jaiswal|யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்

