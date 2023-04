Published: 08 Apr 2023 10 AM Updated: 08 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

IPL 2023: சேப்பாக்கத்தில் காலி இருக்கைகள்; டிக்கெட்டுக்குத் திணறும் ரசிகர்கள், விற்பனை யாருக்கு?

டிக்கெட்டுகளுக்குப் பெரும் டிமாண்ட் இருந்தும் முதல் போட்டியில் பல்வேறு அரங்குகளிலும் காலி இருக்கைகளைக் காண முடிந்தது. முறைப்படி விற்பனையைத் திறக்காமல் அதிக அளவிலான டிக்கெட்டுகளை ப்ளாக் செய்ததே இதற்கான முக்கிய காரணம் என ரசிகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

Sports IPL 2023