Published: 28 May 2023 11 AM Updated: 28 May 2023 11 AM

IPL 2023 Final: பிராக்டிஸை ஸ்கிப் செய்த தோனி; சங்கமித்த முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர்கள்; என்ன நடந்தது?