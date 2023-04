Published: 13 Apr 2023 11 AM Updated: 13 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

CSK v RR: ஸ்பின்னர்களால் அணைகட்டிய சஞ்சு சாம்சன்; தோற்றாலும் `நீ சிங்கம்தான்' எனச் சொல்ல வைத்த தோனி!

21 ரன்கள் இறுதி ஓவரில் தேவையென்ற போது இதற்கு முன்னதாக எத்தனையோ முறை தோனி இறுதி ஓவரை நின்று வென்று தந்த நிமிடங்களும் அவரது கடைசி பந்து சிக்ஸர்களும் நினைவுக்கு வந்திருக்கும்.

Sports தோனி - CSK v RR ( R. Parthibhan | AP )