Published: 25 Apr 2023 9 AM Updated: 25 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

SRHvDC: `நீங்க சுமார்னா... நாங்க ரொம்ப சுமாரு...' - மந்தமான போட்டியில் ஆக்ரோஷமாக வென்ற டெல்லி!

பௌலர்களால் டெல்லி வென்றது என்பதைவிட தனது பேட்ஸ்மேன்களாலேயே சன்ரைசர்ஸ் அஸ்தமித்தது என்றே கூற வேண்டும்.

Sports DC

Share