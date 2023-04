Published: 10 Apr 2023 10 AM Updated: 10 Apr 2023 10 AM

IPL RoundUp: `ரோஹித் பற்றித் தவறாகப் பேசவில்லை' CSK வீரரின் மறுப்பு முதல் தவான், கில் சாதனை வரை!

ஐ.பி.எல் தொடரில் நேற்றைய தினத்தில் நடந்த சுவாரஸ்ய சம்பவங்களின் தொகுப்பு.