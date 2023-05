IPL Daily Round Up: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸை தெறிக்கவிடும் CSK முதல் தாயகம் திரும்பிய LSG வீரர்!

அதிகபட்சமாக, GT vs CSK இடையேயான ஆட்டத்தை 5.6 கோடி பார்வையாளர்கள் பார்த்துள்ளனர். அடுத்து, CSK vs RCB போட்டியை 5.2 கோடி பார்வையாளர்கள் பார்த்துள்ளனர். மேலும், CSK vs KKR இடையேயான போட்டியை 5.1 கோடி பார்வையாளர்களும், CSK vs LSG இடையேயான போட்டியை 5.0 கோடி பார்வையாளர்களும் பார்த்துள்ளனர். இவைகளுக்கு அடுத்து, RCB vs MI அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தை 4.6 கோடி பார்வையாளர்களும் பார்த்துள்ளனர்.