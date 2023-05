IPL 2023 Daily Round Up: ரோஹித்தை விமர்சித்த கவாஸ்கர் முதல் கோலியின் புதிய சாதனை வரை!

தோனியின் படத்தை பகிர்ந்த ஜான் சீனா:

பிரபல மல்யுத்த வீரரான ஜான் சீனா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியின் புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். கடந்த ஐபிஎல் போட்டியில் தோனி DRS ரிவ்யூ கேட்ட போது, "You can't see me." என்ற புகழ்பெற்ற சைகையை செய்து காட்டினார். இதே போன்று ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டைலை, ஜான் சீனாவும் மற்ற வீரர்களை வீழ்த்திய பின்னர் செய்து காண்பிப்பார். இவர் பகிர்ந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது.