Published: 04 Apr 2023 11 AM Updated: 04 Apr 2023 11 AM

CSK: `ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா' - கோடி ரசிகர்களின் நம்பிக்கை; கெத்தாக கம்பேக் கொடுத்த சிஎஸ்கே!

இது இரண்டையுமே அவர் செய்யவில்லை. ஆற அமர அவர்கள் செட்டில் ஆவதற்கான அவகாசத்தைக் கொடுத்து விட்டார். மயிலிறகால் வருடுவதுபோல பகுதிநேர ஸ்பின்னர்களான க்ருணால் பாண்டியாவையும், கௌதமையும் பவர்பிளேவுக்குள் வீசவைத்திருந்தார்.

