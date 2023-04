Published: 24 Apr 2023 8 AM Updated: 24 Apr 2023 8 AM

Rahane 2.0: `இன்னும் ஆரம்பிக்கவேயில்ல!' புது வேகம்; புது துடிப்பு; ஏஜென்ட் ரஹானே ஆன் மிஷன்!

ரஹானே அவரின் கரியரின் எந்த சமயத்திலுமே இத்தனை அதிரடியாக இத்தனை பெரிய ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஆடியதில்லை. ஐ.பி.எல் லிலுமே அதே கதைதான்.

